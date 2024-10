Jim Parsons ha parlato di un suo possibile ritorno nei panni di Sheldon per lo spin-off su The Big Bang Theory (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo la notizia di uno spin-off di Max in lavorazione, il vincitore del Golden Globe Jim Parsons ha lasciato intendere che potrebbe prendersi una pausa dall’interpretazione di Sheldon Cooper quando gli è stato chiesto di riprendere il ruolo per un cameo, 17 anni dopo aver debuttato nei panni del personaggio. “Mentre siamo seduti qui adesso, no, ma io direi anche di non dire mai mai a niente, perché la vita cambia così tanto“, ha detto Parsons durante la sua apparizione a Who’s Talking To Chris Wallace?. “Sai, una delle cose è che era così speciale perché era ciò che era lì. E lo chiamano fulmine in bottiglia per un motivo, e puoi star certo che non lo sarebbe“, ha aggiunto. “E allora perché dovremmo farlo? Non so se è così che mi sento in questo momento. Ma come ho detto, se Dio vuole, la vita è molto lunga“. Metropolitanmagazine.it - Jim Parsons ha parlato di un suo possibile ritorno nei panni di Sheldon per lo spin-off su The Big Bang Theory Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo la notizia di uno-off di Max in lavorazione, il vincitore del Golden Globe Jimha lasciato intendere che potrebbe prendersi una pausa dall’interpretazione diCooper quando gli è stato chiesto di riprendere il ruolo per un cameo, 17 anni dopo aver debuttato neidel personaggio. “Mentre siamo seduti qui adesso, no, ma io direi anche di non dire mai mai a niente, perché la vita cambia così tanto“, ha dettodurante la sua apparizione a Who’s Talking To Chris Wallace?. “Sai, una delle cose è che era così speciale perché era ciò che era lì. E lo chiamano fulmine in bottiglia per un motivo, e puoi star certo che non lo sarebbe“, ha aggiunto. “E allora perché dovremmo farlo? Non so se è così che mi sento in questo momento. Ma come ho detto, se Dio vuole, la vita è molto lunga“.

