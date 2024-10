Italia-Israele: fischi all'inno israeliano | Diretta 1-0, al 45' decide Retegui su rigore (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pochi istanti prima del fischio di inizio di Italia-Israele parte del pubblico del Bluenergy di Udine ha fischiato l'inno nazionale israeliano Ilgiornale.it - Italia-Israele: fischi all'inno israeliano | Diretta 1-0, al 45' decide Retegui su rigore Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pochi istanti prima delo di inizio diparte del pubblico del Bluenergy di Udine haato l'nazionale

“Imbarazzante” : nessuno sconto per Italia-Israele - spedito tra i dilettanti - Perde palla come un dilettante… Meglio Ricci del Torino. Diversi i tweet che puntano il dito proprio contro il calciatore della Juventus. . Nel primo tempo della sfida di Nations League sono, come prevedibile, gli azzurri a fare la partita, ma la squadra di Spalletti non trova il guizzo per andare a rete. (Calciomercato.it)

Italia-Israele 0-0 LIVE : che errore di Retegui! - L`Italia torna in campo per tentare l`allungo nel gruppo 2 della Lega A della Nations League e dopo 7 punti in 3 giornate e il pareggio ricco... (Calciomercato.com)

Nations League - Italia-Israele : fischi all'inno israeliano | Diretta 0-0 - Pochi istanti prima del fischio di inizio di Italia-Israele parte del pubblico del Bluenergy di Udine ha fischiato l'inno nazionale israeliano. (Ilgiornale.it)