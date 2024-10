Italia-Israele, fischi all’inno israeliano ad Udine (Di lunedì 14 ottobre 2024) fischi provenienti da uno sparuto gruppo di tifosi hanno accompagnato la lettura delle formazioni e l’inno nazionale di Israele allo stadio ‘Friuli’ di Udine, dove è sta avendo luogo la partita dell’Italia, valevole per il girone 2 di Nations League. Immediata la reazione di un’altra parte di tifoseria che ha provato a coprire i fischi con un applauso. I sostenitori della nazionale israeliana sono una trentina e sono stati fatti accomodare in tribuna centrale, lasciando invece completamente vuota la Curva Sud dove originariamente erano stati assegnati. Alcuni sostenitori israeliani indossano il nastro giallo dedicato agli ostaggi di Hamas. Italia-Israele, fischi all’inno israeliano ad Udine SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)provenienti da uno sparuto gruppo di tifosi hanno accompagnato la lettura delle formazioni e l’inno nazionale diallo stadio ‘Friuli’ di, dove è sta avendo luogo la partita dell’, valevole per il girone 2 di Nations League. Immediata la reazione di un’altra parte di tifoseria che ha provato a coprire icon un applauso. I sostenitori della nazionale israeliana sono una trentina e sono stati fatti accomodare in tribuna centrale, lasciando invece completamente vuota la Curva Sud dove originariamente erano stati assegnati. Alcuni sostenitori israeliani indossano il nastro giallo dedicato agli ostaggi di Hamas.adSportFace.

