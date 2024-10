Incidente sul lavoro: operai precipitano nel vano ascensore, un morto e due feriti gravi (Di lunedì 14 ottobre 2024) morto sul lavoro a Roma. Un operaio è deceduto dopo essere rimasto coinvolto in un Incidente in una palazzina in Centro Storico. In fin di vita i due colleghi che si trovavano con lui, trasportati in condizioni critiche in ospedale. Il dramma oggi pomeriggio in via delle Vergini, poco distante da Romatoday.it - Incidente sul lavoro: operai precipitano nel vano ascensore, un morto e due feriti gravi Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)sula Roma. Uno è deceduto dopo essere rimasto coinvolto in unin una palazzina in Centro Storico. In fin di vita i due colleghi che si trovacon lui, trasportati in condizioni critiche in ospedale. Il dramma oggi pomeriggio in via delle Vergini, poco distante da

Taranto - incidente sul lavoro : operaio in rianimazione Anche a Crispiano un infortunio - meno grave - . Conseguenze meno drammatiche rispetto all’incidente sul lavoro nel capoluogo. Volo nel vuoto da circa sette metri di altezza per un antennista a Crispiano stamani. Per una grata che ha ceduto, stando a ricostruzioni dell’accaduto, l’operaio ha fatto un volo nel vuoto da circa sei metri di altezza. (Noinotizie.it)

Incidente sul lavoro - operaio precipita in un’intercapedine - Un operaio impegnato in lavori di ristrutturazione all’interno di un appartamento, è precipitato in una intercapedine. . Per estrarlo è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sanitari del 118 e Polizia di Stato. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata. (Tarantinitime.it)