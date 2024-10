Ilfattoquotidiano.it - Incidente mortale a Rescaldina e guasto a Certosa: ritardi e rallentamenti sulle ferrovie a Nord di Milano

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Sistema ferroviario in tilt adinella mattinata di lunedì a causa di un investimento e di un. Il primoall’alba, quando un uomo di 38 anni residente a Busto Arsizio è stato travolto e ucciso all’altezza dida un convoglio Trediretto a Malpensa. Sul posto i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Legnano che hanno provveduto a rimuovere il corpo. Al vaglio della Polfer e della magistratura le cause legate all’che sta provocando disagi alla circolazione ferroviaria della linea. Al momento però non è ancora chiaro se si è trattato di un gesto volontario.