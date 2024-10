Il Pineto ci prova, la Vis reagisce e pareggia. Al Benelli un punto d’orgoglio per i biancorossi (Di lunedì 14 ottobre 2024) vis pesaro 1 Pineto 1 VIS (4-4-2): Vukovic; Palomba, Tonucci, Bove (32’ st Peixoto), Zoia; Orellana, Obi (14’ st Di Paola), Pucciarelli, Paganini; Nicastro (40’ st Molina), Cannavò (40’ st Okoro). All. Gennari (Stellone squalificato). A disp. Munari, Zocchi, Nina, Molina, Ceccacci, D’Innocenzo, Forte, La Rosa. Pineto (4-3-3): Tonti; Hadziosmanovic (38’ st Baggi), Villa (34’ st Marafini), De Santis, Borsoi; Germinario, Amadio (23’ st Lombardi), Schirone; Delsole (23’ st Chakir), Fabrizi, (38’ st Gambale) Bruzzaniti. All. Tisci. A disp. Marrone, Barretta, Ienco, Dutu, Giovannini, Marrancone, Nebuloso, Pellegrino. Arbitro: Restaldo di Ivrea. Reti: 21’ pt Bruzzaniti, 33’ pt Orellana. Note - Spettatori 1.530 (689 abbonati, 57 ospiti), incasso 11.404 euro (7.706 + 3. Ilrestodelcarlino.it - Il Pineto ci prova, la Vis reagisce e pareggia. Al Benelli un punto d’orgoglio per i biancorossi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) vis pesaro 11 VIS (4-4-2): Vukovic; Palomba, Tonucci, Bove (32’ st Peixoto), Zoia; Orellana, Obi (14’ st Di Paola), Pucciarelli, Paganini; Nicastro (40’ st Molina), Cannavò (40’ st Okoro). All. Gennari (Stellone squalificato). A disp. Munari, Zocchi, Nina, Molina, Ceccacci, D’Innocenzo, Forte, La Rosa.(4-3-3): Tonti; Hadziosmanovic (38’ st Baggi), Villa (34’ st Marafini), De Santis, Borsoi; Germinario, Amadio (23’ st Lombardi), Schirone; Delsole (23’ st Chakir), Fabrizi, (38’ st Gambale) Bruzzaniti. All. Tisci. A disp. Marrone, Barretta, Ienco, Dutu, Giovannini, Marrancone, Nebuloso, Pellegrino. Arbitro: Restaldo di Ivrea. Reti: 21’ pt Bruzzaniti, 33’ pt Orellana. Note - Spettatori 1.530 (689 abbonati, 57 ospiti), incasso 11.404 euro (7.706 + 3.

