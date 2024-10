Il Milan ai Milanisti: Gabbia è il capitano di cui ha bisogno questa squadra (Di lunedì 14 ottobre 2024) Matteo Gabbia sembra vicino al rinnovo e alla fascia di capitano: due decisioni di cui il Milan ha un vitale bisogno in questo momento Pianetamilan.it - Il Milan ai Milanisti: Gabbia è il capitano di cui ha bisogno questa squadra Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Matteosembra vicino al rinnovo e alla fascia di: due decisioni di cui ilha un vitalein questo momento

Gabbia si prepara a diventare il prossimo leader del Milan : nuovo contratto e stipendio raddoppiato - Il Milan è molto vicino all'accordo sul rinnovo del contratto di Matteo Gabbia. L'eroe del derby è pronto a diventare il nuovo leader dei rossoneri con stipendio raddoppiato.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Milan - Matteo Gabbia verso il rinnovo fino al 2030 : “A breve parleremo” - Il difensore andrà in scadenza a giugno 2026. Lui è super felice, naturalmente. "La società mi ha contattato e a breve parleremo. Chiaro, dovremo discuterne". Del suo futuro ha parlato l'agente Tullio Tinti. Da allora ha saputo scalare le gerarchie, tanto da meritarsi anche la prima convocazione in Nazionale della carriera. (Sport.quotidiano.net)

Milan - sempre più vicino il rinnovo di Gabbia : i dettagli - Passi in avanti in casa Milan per il rinnovo di Gabbia: dopo le parole del procuratore arrivano ulteriori conferme sul prolungamento in rossonero Come riportato da Fabrizio Romano, arrivano sempre più conferme nel calciomercato del Milan rispetto all’imminente rinnovo di Matteo Gabbia, come ribadito anche in mattinata dall’agente Tullio Tinti. (Calcionews24.com)