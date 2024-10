Grande attesa per Angelina Mango a Napoli: la scaletta del concerto (Di lunedì 14 ottobre 2024) C'è Grande attesa per il doppio concerto di Angelina Mango alla Casa della Musica di Napoli. La vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo arriva all'ombra del Vesuvio con il suo tour. Il doppio appuntamento è già sold out da diversi mesi ed è previsto per lunedì 14 e martedì 15 ottobre. I Napolitoday.it - Grande attesa per Angelina Mango a Napoli: la scaletta del concerto Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) C'èper il doppiodialla Casa della Musica di. La vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo arriva all'ombra del Vesuvio con il suo tour. Il doppio appuntamento è già sold out da diversi mesi ed è previsto per lunedì 14 e martedì 15 ottobre. I

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dopo un'attesa di 20 anni la rotonda è realtà : "Grande beneficio per decine di migliaia di automobilisti" - Una novità importante per tanti automobilisti cesenati. Venerdì mattina si è svolta l'inaugurazione ufficiale della rotonda della Panighina lungo la via Emilia, snodo fondamentale tra Cesena e Forlì. Il cantiere era stato consegnato all’impresa Coromano di Bertinoro a metà gennaio e i lavori si... (Cesenatoday.it)

Torre del Greco - grande attesa per la “Notte Sacra” - 00 in Via Salvator Noto). 00). 00). Si continuerà a ballare con Mimmo Maglionico & PietrArsa, Giovanni Mauriello, fondatore della NCCP (13 ottobre ore 20. it. 00). Ma non solo: a Notte Sacra parteciperanno circa 1000 studenti delle scuole di Torre del Greco; spazio alla Festa dei Giovanissimi e dei Giovani della Pastorale Giovanile. (Anteprima24.it)

Giorgione - ora si fa sul serio : a Castelfranco Veneto c’è grande attesa per l’esordio in B1 - Questa volta le ragazze guidate in panchina da coach Busato hanno giocato in casa e, come sabato scorso, hanno dimostrato di avere carattere. 2-2 il risultato finale. Secondo e ultimo allenamento congiunto per le giocatrici dell’Azimut Giorgione che prenderanno parte al campionato 2024-2025 di B1. (Trevisotoday.it)