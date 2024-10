Girava con un bastone telescopico di 63 centimetri: denunciato (Di lunedì 14 ottobre 2024) È stato fermato dai carabinieri mentre stava guidando la macchina. Si è fermato al posto di blocco a Laives e i militari hanno controllato la sua macchina. Non ci sarebbero stati problemi se nel veicolo non fosse stato trovato un bastone telescopico di 63 centimetri, considerato arma impropria. Trentotoday.it - Girava con un bastone telescopico di 63 centimetri: denunciato Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) È stato fermato dai carabinieri mentre stava guidando la macchina. Si è fermato al posto di blocco a Laives e i militari hanno controllato la sua macchina. Non ci sarebbero stati problemi se nel veicolo non fosse stato trovato undi 63, considerato arma impropria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arrestato l’uomo con bastone e mantello alla Balduina - ha ferito un poliziotto che cercava di fermarlo - Arrestato per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale, è tornato in libertà in attesa del processo. Adam, l'"uomo albero" della Balduina, ha lanciato bottiglie di vetro contro i passanti e ferito un poliziotto, che cercava di fermarlo.Continua a leggere . (Fanpage.it)