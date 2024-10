Firenze: 700 opere d’arte rubate nelle dimore nobiliari durante lavori di manutenzione (Di lunedì 14 ottobre 2024) I carabinieri per la tutela del patrimonio culturale hanno recuperato 695 opere d'arte rubate in case private, per un valore di oltre 3 milioni, nell'ambito di accertamenti svolti nel corso di tre anni, in collaborazione anche con l'Fbi e il Raggruppamento Investigazioni Scientifiche dell’Arma dei Carabinieri L'articolo Firenze: 700 opere d’arte rubate nelle dimore nobiliari durante lavori di manutenzione proviene da Firenze Post. .com - Firenze: 700 opere d’arte rubate nelle dimore nobiliari durante lavori di manutenzione Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) I carabinieri per la tutela del patrimonio culturale hanno recuperato 695d'artein case private, per un valore di oltre 3 milioni, nell'ambito di accertamenti svolti nel corso di tre anni, in collaborazione anche con l'Fbi e il Raggruppamento Investigazioni Scientifiche dell’Arma dei Carabinieri L'articolo: 700diproviene daPost.

Rubate 700 opere d’arte nelle dimore nobiliari di Firenze. Sparivano durante lavori di manutenzione - I beni venivano poi immessi, a distanza di tempo dal furto, sul mercato dell’antiquariato nazionale e, in alcuni casi, in quello estero. . I pezzi più pregiati che erano stati rubati: quattro piatti Ginori in ceramica bianca con decorazioni realizzati in esclusiva per la Presidenza della Repubblica, un servizio in finissima porcellana con decorazioni in oro zecchino dell’Ottocento, un piatto ... (Lanazione.it)