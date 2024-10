Emanuele Scieri ha un'area intitolata al suo ricordo: inaugurata l'area verde in via di Gello (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si è svolta questa mattina, lunedì 14 ottobre, in via di Gello la cerimonia di intitolazione di un’area a verde a Emanuele Scieri. All’iniziativa erano presenti, oltre al sindaco Michele Conti e all’assessore alla partecipazione e ai servizi demografici Gabriella Porcaro, anche il fratello e la Pisatoday.it - Emanuele Scieri ha un'area intitolata al suo ricordo: inaugurata l'area verde in via di Gello Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si è svolta questa mattina, lunedì 14 ottobre, in via dila cerimonia di intitolazione di un’. All’iniziativa erano presenti, oltre al sindaco Michele Conti e all’assessore alla partecipazione e ai servizi demografici Gabriella Porcaro, anche il fratello e la

L'area verde in via di Gello intitolata a Emanuele Scieri : l'intervento dell’Associazione 'Giustizia per Lele' - A nome dell’Associazione "Giustizia per Lele" ringrazio l’amministrazione del Comune di Pisa e l’intera città di Pisa per l’iniziativa promossa in Via di Gello. Dedicare l’area urbana limitrofa alla caserma Gamerra a Emanuele Scieri è un atto di grande valore simbolico a memoria di una tragedia... (Pisatoday.it)

