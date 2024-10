Elezioni Liguria, chi vince sui social (e quali temi accendono il dibattito) (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos Salute) - In vista delle Elezioni regionali in Liguria, che si terranno domenica 27 e lunedì 28 ottobre, il confronto tra candidati è molto serrato anche sui social media. Una recente analisi condotta da Adnkronos, attraverso la piattaforma socialData, rivela come il dibattito online stia plasmando la percezione pubblica dei due principali sfidanti Marco Bucci e Andrea Orlando. Bucci, attuale sindaco di Genova, risulta avere un volume di menzioni superiore rispetto al suo rivale, con oltre 9.000 citazioni rispetto alle 8.400 di Orlando. Ma la differenza più significativa emerge quando si analizzano i tassi di interazione. Bucci vanta un engagement quasi tre volte superiore rispetto a Orlando, segno di una maggiore partecipazione attiva da parte del pubblico nei suoi confronti. Liberoquotidiano.it - Elezioni Liguria, chi vince sui social (e quali temi accendono il dibattito) Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos Salute) - In vista delleregionali in, che si terranno domenica 27 e lunedì 28 ottobre, il confronto tra candidati è molto serrato anche suimedia. Una recente analisi condotta da Adnkronos, attraverso la piattaformaData, rivela come ilonline stia plasmando la percezione pubblica dei due principali sfidanti Marco Bucci e Andrea Orlando. Bucci, attuale sindaco di Genova, risulta avere un volume di menzioni superiore rispetto al suo rivale, con oltre 9.000 citazioni rispetto alle 8.400 di Orlando. Ma la differenza più significativa emerge quando si analizzano i tassi di interazione. Bucci vanta un engagement quasi tre volte superiore rispetto a Orlando, segno di una maggiore partecipazione attiva da parte del pubblico nei suoi confronti.

