È morta la donna più anziana della Calabria: Mariarosa aveva 109 anni (Di lunedì 14 ottobre 2024) È morta Mariarosa Tassone, che con i suoi 109 anni, compiuti il 25 gennaio, era la donna più anziana della Calabria: la notizia ha fatto il giro dei social in queste ore, con tantissimi utenti che hanno voluto darle un ultimo saluto e ricordarla con affetto.Leggi anche: Roma, ascensore precipita durante la manutenzione e schiaccia 3 operai: un morto e due feriti gravi Mariarosa viveva a Spadola, nel Vibonese, e fino a pochi anni fa continuava a prendersi cura del suo orto ed a cucinare per i suoi parenti, 26 persone in tutto tra figli, nipoti e pronipoti. Scampata alle due guerre mondiali, aveva anche superato, quando aveva appena tre anni, la Spagnola, e poi la Sars nel 2004 e, di recente, anche il Covid. L'articolo È morta la donna più anziana della Calabria: Mariarosa aveva 109 anni proviene da The Social Post. Thesocialpost.it - È morta la donna più anziana della Calabria: Mariarosa aveva 109 anni Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) ÈTassone, che con i suoi 109, compiuti il 25 gennaio, era lapiù: la notizia ha fatto il giro dei social in queste ore, con tantissimi utenti che hanno voluto darle un ultimo saluto e ricordarla con affetto.Leggi anche: Roma, ascensore precipita durante la manutenzione e schiaccia 3 operai: un morto e due feriti graviviveva a Spadola, nel Vibonese, e fino a pochifa continuava a prendersi cura del suo orto ed a cucinare per i suoi parenti, 26 persone in tutto tra figli, nipoti e pronipoti. Scampata alle due guerre mondiali,anche superato, quandoappena tre, la Spagnola, e poi la Sars nel 2004 e, di recente, anche il Covid. L'articolo Èlapiù109proviene da The Social Post.

