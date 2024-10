Donne narcotizzate e stuprate, chiesti 10 anni e mezzo per Ubaldo Manuali (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ubaldo Manuali, il netturbino ora 60enne accusato di aver narcotizzato e violentato tre Donne, rischia 10 anni e 6 mesi di reclusione. È questa, infatti, la richiesta fatta dal pubblico ministero nel corso della requisitoria presso il Tribunale di Viterbo. Gli episodi di violenza, che sarebbero avvenuti nel Viterbese e nel Frusinate, seguono un copione simile: dopo aver conquistato la fiducia delle vittime, Manuali le avrebbe drogate con benzodiazepine durante gli appuntamenti, rendendole incoscienti, per poi violentarle e filmare gli abusi. Successivamente, alcune di queste immagini sarebbero state condivise con conoscenti.Leggi anche: Chi è il netturbino romano che drogava e stuprava le sue vittime Durante la requisitoria del pubblico ministero nel Tribunale di Viterbo, è stata avanzata la richiesta di una condanna a 10 anni e sei mesi di reclusione. Thesocialpost.it - Donne narcotizzate e stuprate, chiesti 10 anni e mezzo per Ubaldo Manuali Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), il netturbino ora 60enne accusato di aver narcotizzato e violentato tre, rischia 10e 6 mesi di reclusione. È questa, infatti, la richiesta fatta dal pubblico ministero nel corso della requisitoria presso il Tribunale di Viterbo. Gli episodi di violenza, che sarebbero avvenuti nel Viterbese e nel Frusinate, seguono un copione simile: dopo aver conquistato la fiducia delle vittime,le avrebbe drogate con benzodiazepine durante gli appuntamenti, rendendole incoscienti, per poi violentarle e filmare gli abusi. Successivamente, alcune di queste immagini sarebbero state condivise con conoscenti.Leggi anche: Chi è il netturbino romano che drogava e stuprava le sue vittime Durante la requisitoria del pubblico ministero nel Tribunale di Viterbo, è stata avanzata la richiesta di una condanna a 10e sei mesi di reclusione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Valerio attacca pesantemente Gianni a Uomini e Donne - interviene Maria - La ragazza è uscita con Federico e Gabriel. Questo, dunque, gli ha fatto sorgere il sospetto di non interessare abbastanza alla tronista e, soprattutto, di non essere in grado di farle superare i suoi limiti. Nel frattempo, anche Matteo è uscito con Morena e tra di loro c’è stato un bacio. L’esterna tra loro è andata mediamente, anche se i due hanno rivelato di aver notato una certa freddezza. (Tutto.tv)

Ubaldo Manuali accusato di aver narcotizzato e stuprato tre donne : chiesti 10 anni per il netturbino - Chiesti durante la requisitoria 10 anni e mezzo di carcere per Ubaldo Manuali, il netturbino accusato di aver narcotizzato e stuprato tre donne.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Gemma Galgani età : quanti anni ha Gemma di Uomini e Donne? - Se vi chiedete quanti anni ha Gemma Galgani di Uomini e donne, noi vi diciamo la sua età. E vi riveliamo qualche informazione della sua vita. L'articolo Gemma Galgani età: quanti anni ha Gemma di Uomini e Donne? proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)