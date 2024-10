Covid in Lombardia, archiviati Gallera e Cajazzo. Il Gip: “Agirono bene. Il piano pandemico nazionale non era idoneo” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si è chiusa con l’archiviazione la dolora vicenda giudiziaria in merito alla gestione del Covid in Lombardia che ha visto protagonisti l’ex assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, e l’ex dg Welfare Luigi Cajazzo. Il gip di Milano, Rossana Mongiardo, condividendo le argomentazioni della Procura, ha messo la parola fine a quella che Gallera ha definito “una caccia alle streghe”. L’ex assessore, ora presidente della Commissione speciale regionale Pnrr, e Cajazzo erano indagati per rifiuto di atti d’ufficio per una serie di adempimenti richiesti dal piano pandemico nazionale e regionale. Secoloditalia.it - Covid in Lombardia, archiviati Gallera e Cajazzo. Il Gip: “Agirono bene. Il piano pandemico nazionale non era idoneo” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si è chiusa con l’archiviazione la dolora vicenda giudiziaria in merito alla gestione delinche ha visto protagonisti l’ex assessore regionale al Welfare, Giulio, e l’ex dg Welfare Luigi. Il gip di Milano, Rossana Mongiardo, condividendo le argomentazioni della Procura, ha messo la parola fine a quella cheha definito “una caccia alle streghe”. L’ex assessore, ora presidente della Commissione speciale regionale Pnrr, eerano indagati per rifiuto di atti d’ufficio per una serie di adempimenti richiesti dale regionale.

