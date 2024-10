Cosa ha indossato Matilde, la figlia di José Mourinho, per il suo matrimonio con Danny Graham (Di lunedì 14 ottobre 2024) Matilde Mourinho, la figlia dell'allenatore José Mourinho, si è sposata con il fidanzato Danny Graham. Ha organizzato un sontuoso ricevimento di nozze nella tenuta di famiglia in Portogallo, puntando tutto su una lunga sirena di pizzo bianca. Fanpage.it - Cosa ha indossato Matilde, la figlia di José Mourinho, per il suo matrimonio con Danny Graham Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), ladell'allenatore, si è sposata con il fidanzato. Ha organizzato un sontuoso ricevimento di nozze nella tenuta di famiglia in Portogallo, puntando tutto su una lunga sirena di pizzo bianca.

La figlia di José Mourinho si è sposata - le foto delle nozze di Matilde e Danny Graham con 300 invitati - Prima della celebrazione, il padre della sposa ha voluto organizzare una grande cena per circa 80 invitati e i festeggiamenti sono poi continuati anche il giorno successivo. La cerimonia si è svolta sabato 12 ottobre in una fattoria di famiglia ad Azeitao, in Portogallo, davanti a parenti e amici. Matilde Mourinho si è sposata. (Fanpage.it)