Come un proiettile si schianta contro un palo | miracolato

Incidente stradale ieri mattina 13 ottobre poco prima delle 7 in via Noventana a Noventa Padovana. Un uomo alla guida di una Lexus, percorrendo un tratto all'apparenza privo di insidie, ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro un palo della linea elettrica.

Volontari in piazza. La lezione pubblica contro le calamità : "Ecco come difendersi" - it/empoli. Il tema sul quale riflettere è che il rischio zero non esiste, neppure a Empoli". . lanazione. Centinaia i cittadini che sono stati istruiti sul ruolo attivo nella riduzione del rischio anche con la distribuzione degli opuscoli del Dipartimento nazionale di Protezione civile. I volontari, impegnati per l’intera domenica, hanno risposto con grande dedizione e competenza alle domande ... (Lanazione.it)

Gli anziani nella CittĂ del Fiore : "Avanti con la controffensiva dell'amore. Ecco come" - Che cosa significa amare qualcuno, se non amarlo proprio quando non conviene? Rifarei tutto. Lui nell'isola ha messo a posto una barca. Ora ha 86 anni. e nel 2007 con le suore benedettine di Firenze ho portato i miei passi nella Repubblica democratica del Congo e precisamente nel Kasay, realizzando progetti a favore degli ultimi, dei dimenticati, nella profonda savana tra i pigmei, nei vari ... (Lanazione.it)

Nuovi attacchi contro Unifil e Croce Rossa - Netanyahu è sicuro : “Hezbollah vi utilizza come scudo umano” - Il presidente ha rinnovato l’impegno dell’Italia in questo senso, dicendosi convinta che attraverso la piena applicazione della risoluzione 1701 si possa contribuire alla stabilizzazione del confine israelo-libanese e garantire il ritorno a casa di tutti gli sfollati”. Fratelli e sorelle, la guerra è una illusione, è una sconfitta, non porterà mai la pace. (Notizie.com)