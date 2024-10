Cina | commercio estero +53% nei primi tre trimestri

Cina: commercio estero +5,3% nei primi tre trimestri (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pechino, 14 ott – (Xinhua) – Le importazioni e le esportazioni totali di merci della Cina hanno registrato un incremento del 5,3% su base annua in termini di yuan nei primi tre trimestri di quest’anno, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: commercio estero +5,3% nei primi tre trimestri Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pechino, 14 ott – (Xinhua) – Le importazioni e le esportazioni totali di merci dellahanno registrato un incremento del 5,3% su base annua in termini di yuan neitredi quest’anno, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. (Xin) Agenzia Xinhua

Cina : settore auto registra slancio di crescita nei primi nove mesi del 2024 - 414 dollari) a 20. Le sovvenzioni per la permuta di veicoli passeggeri a nuova energia sono raddoppiate da 10. Le vendite di automobili hanno raggiunto 21,57 milioni di unita’, un aumento del 2,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Pechino, 13 ott – (Xinhua) – L’industria automobilistica cinese ha mostrato un trend di crescita, con un aumento costante nella sua ... (Romadailynews.it)

Cina : settore auto registra slancio di crescita nei primi nove mesi del 2024 - 000 yuan, mentre quelle per la permuta di veicoli passeggeri a carburante sono passate da 7. A settembre, la produzione automobilistica e’ stata di quasi 2,8 milioni di unita’, in calo dell’1,9% su base annua, mentre le vendite mensili sono ammontate a circa 2,81 milioni di unita’, in diminuzione dell’1,7% su base annua. (Romadailynews.it)