Calciomercato Milan Fabiano Parisi può essere il vice Theo Hernandez? L’idea di Moncada

(Di lunedì 14 ottobre 2024), il terzino della Fiorentinapuòil: ecco l’idea di Geoffrey Moncadapuòil. E’ questa l’indiscrezione che riporta il Corriere dello Sport. Il profilo in questione, infatti, è una grande soluzione per sostituire e far riposare il terzino francese in alcune situazioni. Si tratta di un laterale mancino che ha caratteristiche utili alla causa rossonera. Cresciuto tra Benevento e Avellino, nel 2020 si trasferisce nell’Empoli. Con la formazione toscana raggiunge una certa maturità calcistica e attira l’interesse di diversi top club. E’, poi, la Fiorentina la squadra che mette a segno il colpo. Con i Viola, però, il 23enne non riesce mai a tirare fuori tutto il potenziale. Nell’ultima stagione sono 1451 i minuti disputati in campionato, a fronte di 21 presenze.