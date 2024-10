Bronzetti-Bucsa oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Osaka 2024 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lucia Bronzetti se la vedrà contro Cristina Bucsa nel primo turno del WTA 250 di Osaka 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città giapponese. La romagnola è reduce dai sedicesimi di finale raggiunti da lucky loser a Wuhan, dove si è arresa soltanto in tre set di fronte alla futura semifinalista padrona di casa Wang Xinyu. Adesso sul suo cammino c’è la top ottanta spagnola. Tra le due giocatrici si tratta del primo scontro diretto della carriera a livello di circuito maggiore, con Bronzetti che partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. In palio per la vincitrice c’è il pass per gli ottavi di finale contro una tra la bulgara Viktoriya Tomova, sesta testa di serie della manifestazione, oppure la qualificata olandese Suzan Lamens. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Bronzetti e Bucsa scenderanno in campo oggi (lunedì 14 ottobre). Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Luciase la vedrà contro Cristinanel primo turno del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città giapponese. La romagnola è reduce dai sedicesimi di finale raggiunti da lucky loser a Wuhan, dove si è arresa soltanto in tre set di fronte alla futura semifinalista padrona di casa Wang Xinyu. Adesso sul suo cammino c’è la top ottanta spagnola. Tra le due giocatrici si tratta del primo scontro diretto della carriera a livello di circuito maggiore, conche partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. In palio per la vincitrice c’è il pass per gli ottavi di finale contro una tra la bulgara Viktoriya Tomova, sesta testa di serie della manifestazione, oppure la qualificata olandese Suzan Lamens. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo(lunedì 14 ottobre).

