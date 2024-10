Bergamonews.it - Autostrada A4, chiusure notturne a Grumello, Capriate e per l’area di servizio Brembo Sud

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Autostrade per l’Italia comunica l’adozione di provvedimenti di chiusura stradale sull’A4 tra Milano e Brescia, con particolari riferimenti al tratto bergamasco, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore e cavalcavia, oltre che per i lavori di rifacimento delle spie Tutor. Dalle 21 di martedì 15 alle 5 di mercoledì 16 ottobre sarà chiusa la stazione di Palazzolo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Milano: Ponte Oglio; in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia: Rovato. Inoltre, dalle 22 di martedì 15 ottobre fino alla mezzanotte sarà chiusadisud”, situata nel tratto compreso trae Dalmine, verso Brescia.