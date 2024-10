Attacchi di Israele a Unifil, Tajani: «Non scapperemo dal Libano». E l’Ue si ricompatta (dopo 4 giorni) – Il video (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli Attacchi di Israele alle basi Unifil nel sud del Libano? Quanto accaduto è «inaccettabile. I soldati italiani non si toccano». Lo ha ribadito oggi da Berlino il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, assicurando che ciononostante «non lasceremo le postazioni, anche perché è una decisione che spetta soltanto alle Nazioni unite. Noi non scappiamo dai luoghi dove ci sono delle difficoltà». Tajani ha anche allontanato con malcelato fastidio i sospetti lasciati filtrare da ambienti di governo israeliani che la missione Unifil sarebbe diventata un comodo scudo per la guerriglia di Hezbollah contro lo Stato ebraico. «I nostri soldati hanno sempre fatto il loro dovere, non sono terroristi di Hezbollah», ha tagliato corto. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 14 ottobre 2024) Glidialle basinel sud del? Quanto accaduto è «inaccettabile. I soldati italiani non si toccano». Lo ha ribadito oggi da Berlino il ministro degli Esteri italiano Antonio, assicurando che ciononostante «non lasceremo le postazioni, anche perché è una decisione che spetta soltanto alle Nazioni unite. Noi non scappiamo dai luoghi dove ci sono delle difficoltà».ha anche allontanato con malcelato fastidio i sospetti lasciati filtrare da ambienti di governo israeliani che la missionesarebbe diventata un comodo scudo per la guerriglia di Hezbollah contro lo Stato ebraico. «I nostri soldati hanno sempre fatto il loro dovere, non sono terroristi di Hezbollah», ha tagliato corto.

