Oasport.it - ATP Stoccolma, Stricker torna alla vittoria e troverà Berrettini, ok Griekspoor e Sonego

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Prima giornata di tabellone principale dell’ATP 250 diche è stata decisamente a tinte italiane. In questo lunedì infatti abbiamo visto Lorenzore a vincere un match dopo quattro sconfitte di fila: 7-6(5) 7-5 a Marc-Andrea Huesler per prendersi la sfida contro Casper Ruud. In serata invece c’è stato il derby tra Matteoe Luciano Darderi, nel quale il romano è riuscito a prevalere con il punteggio di 6-4 6-3. Una giornata iniziata con il ritornoche sa di liberazione per Dominicche ha battuto Aleksandar Kovacevic con il punteggio di 6-4 5-7 6-4 in due ore e venti minuti di gioco. Un match giocato bene dallo svizzero che quest’anno ha avuto diverse difficoltà dal punto di vista fisico, si è fermato più di una volta e finalmente sembra essereto in condizione.