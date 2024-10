Arriva un Natale spettacolare a Putignano: installazioni luminose, addobbi speciali e teatro per burattini in cartapesta (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tra luci diffuse nel borgo, addobbi speciali, teatro per burattini in cartapesta e iniziative per grandi e bambini, l’inverno a Putignano sarà uno spettacolo. A rendere l’atmosfera cittadina unica e coinvolgere la comunità nello spirito delle prossime festività, l’associazione Lavori dal Basso Baritoday.it - Arriva un Natale spettacolare a Putignano: installazioni luminose, addobbi speciali e teatro per burattini in cartapesta Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tra luci diffuse nel borgo,perine iniziative per grandi e bambini, l’inverno asarà uno spettacolo. A rendere l’atmosfera cittadina unica e coinvolgere la comunità nello spirito delle prossime festività, l’associazione Lavori dal Basso

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arriva un Natale spettacolare a Putignano: installazioni luminose, addobbi speciali e teatro per burattini in cartapesta - E ancora, grazie alle maestranze del Carnevale Di Putignano nascerà il Teatro dei Burattini in Cartapesta all’interno della Biblioteca Comunale di Putignano. Qui, durante il periodo natalizio, le ... (baritoday.it)

Putignano si trasforma in un labirinto di terrore il 30 e 31 ottobre - PUTIGNANO - Mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre, la città del Carnevale si prepara a un'inedita metamorfosi, popolata da streghe, vampiri, zombie e fantasmi. Il centro storico sarà il cuore pulsante di ... (giornaledipuglia.com)

A Putignano l'inverno sarà uno spettacolo! - Tra luci diffuse nel borgo, addobbi speciali, teatro per burattini in cartapesta e iniziative per grandi e bambini, l’inverno a Putignano sarà uno spettacolo ... (informatissimo.net)