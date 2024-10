Anziano costruisce uno strano meccanismo che stava per mandare a fuoco un palazzo: denunciato (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ha collegato tra loro una serie di batterie per auto nel bagno di casa. L'83ennne, proprietario di un appartamento a Como nel quartiere di Prestino, domenica pomeriggio ha rischiato di perdere la vita per i fumi inalati da questo strano marchingegno. Fortunatamente un vicino di casa, un 48enne Quicomo.it - Anziano costruisce uno strano meccanismo che stava per mandare a fuoco un palazzo: denunciato Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ha collegato tra loro una serie di batterie per auto nel bagno di casa. L'83ennne, proprietario di un appartamento a Como nel quartiere di Prestino, domenica pomeriggio ha rischiato di perdere la vita per i fumi inalati da questomarchingegno. Fortunatamente un vicino di casa, un 48enne

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I nuovi libri che parlano di gatti per lettori che amano i felini: da “Come ti miagolo la vita” a “Gatti in affitto” - Italia, Paese di gattari. Nelle case degli italiani vivono tra i 10 ed i 15 milioni di felini e sono tra i 700.000 e 1.150.000 i gatti delle colonie feline secondo i dati di Legambiente. Insomma ... (ilmessaggero.it)

Donna trovata morta in casa dopo mesi a Lavagna, i vicini: “Non dava confidenza a nessuno ma credevamo fosse in una Rsa” - Le parole dei residenti del condominio di via Sambuceti dove viveva la donna di 87 anni trovata priva di vita due giorni fa: “Siamo dispiaciuti” ... (ilsecoloxix.it)

Pesaro, deve pagare il funerale della sorella. S’inventa rapina: scoperta e perdonata - Lieto fine per il gesto di una badante: lei ridà i soldi, la famiglia dove lavorava si commuove e non la denuncia ... (ilrestodelcarlino.it)