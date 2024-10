Ancora nessuna traccia del fungaiolo dopo una notte di ricerche (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono andate avanti per tutta la notte sopra Arenzano le ricerche del cercatore di funghi di 74 anni, scomparso da domenica 13 ottobre 2024 in zona Officina.Sul posto operano i vigili del fuoco, anche con droni, unità cinofile, Soccorso alpino e Protezione civile.Notizia in aggiornamento Genovatoday.it - Ancora nessuna traccia del fungaiolo dopo una notte di ricerche Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono andate avanti per tutta lasopra Arenzano ledel cercatore di funghi di 74 anni, scomparso da domenica 13 ottobre 2024 in zona Officina.Sul posto operano i vigili del fuoco, anche con droni, unità cinofile, Soccorso alpino e Protezione civile.Notizia in aggiornamento

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Camion precipita in un dirupo per 15 metri : l’autista salvato dopo una notte di ricerche - è grave - L'incidente a Succivo, nella provincia di Caserta: ci sono volute ore di ricerche per salvare l'autista del camion, precipitato per 15 metri in una scarpata. L'uomo è stato portato in codice rosso in ospedale.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Ore di ansia per tre ragazzi dispersi nei boschi. Ritrovati dopo una notte di ricerche - La loro auto era stata ritrovata parcheggiata, la difficoltà del ritrovamento era data anche dal fatto che i loro cellulari erano staccati, probabilmente per mancanza di rete. . Le ricerche erano partite dalla serata di ieri, da quando le famiglie non li avevano visti rientrare nelle loro abitazioni. (Lanazione.it)

Luigi Rossato - l'ex medico morto nell'esplosione del metanodotto : il corpo senza vita trovato tra le macerie dopo una notte di ricerche - GALLIO (VICENZA) - Dopo una notte di ricerche, è stato trovato il corpo senza vita di Luigi Rossato, medico in pensione che abitava nella villetta crollata in seguito ad uno scoppio provocato... (Ilgazzettino.it)