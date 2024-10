Allarme dalla Nazionale: “Fastidio muscolare per il big azzurro”, Napoli in ansia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Arriva l’Allarme dell’ultim’ora dalla Nazionale: uno dei big della squadra di Antonio Conte ha patito un Fastidio fisico. Nelle prossime ore si attendono ulteriori novità. A meno di una settimana dal ritorno in campo per il Napoli, atteso dalla trasferta contro l’Empoli per l’ottava giornata del campionato di Serie A, la squadra di Antonio Conte fa i conti con la pausa delle Nazionali. Ben dodici i calciatori della società partenopea impegnati con le rispettive rappresentative in questa seconda sosta stagionale per gli impegni internazionali. Da sempre, la preoccupazione è legata ai possibili problemi che potrebbe dare la sosta legati all’infermeria. Spazionapoli.it - Allarme dalla Nazionale: “Fastidio muscolare per il big azzurro”, Napoli in ansia Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Arriva l’dell’ultim’ora: uno dei big della squadra di Antonio Conte ha patito unfisico. Nelle prossime ore si attendono ulteriori novità. A meno di una settimana dal ritorno in campo per il, attesotrasferta contro l’Empoli per l’ottava giornata del campionato di Serie A, la squadra di Antonio Conte fa i conti con la pausa delle Nazionali. Ben dodici i calciatori della società partenopea impegnati con le rispettive rappresentative in questa seconda sosta stagionale per gli impegni internazionali. Da sempre, la preoccupazione è legata ai possibili problemi che potrebbe dare la sosta legati all’infermeria.

