Agenti infiltrati nelle chat di Telegram, così è stata scoperta la rete dei pedofili (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli investigatori hanno seguito le tracce di un uomo che si definisce un giustiziere della rete e si sono infilati nelle conversazioni più segrete, quelle dove gli utenti parlano in codice e soltanto con le persone di cui si fidano Repubblica.it - Agenti infiltrati nelle chat di Telegram, così è stata scoperta la rete dei pedofili Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli investigatori hanno seguito le tracce di un uomo che si definisce un giustiziere dellae si sono infilaticonversazioni più seg, quelle dove gli utenti parlano in codice e soltanto con le persone di cui si fidano

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

PolCascine al debutto : gli agenti sequestrano dosi di crack e eroina. “Risposte concrete” - “È un impegno non banale perché comporta cinque pattuglie che presidiano la zona delle due fermate della tramvia – piazzale Vittorio Veneto e il giardino della Catena – ed è un lavoro ad impatto visivo perché gli agenti saranno in divisa e non in borghese. . Ma quello per il parco mediceo è un progetto molto più composito che prevede più eventi – come accaduto questa estate, ha fatto notare ... (Lanazione.it)

Evasione del boss Raduano dal carcere : sospesi 9 agenti - si ricostruisce la rete dei fiancheggiatori - Nove agenti sono stati sospesi (da 1 a 5 mesi) per l'evasione da film dal carcere di Badu'e Carros di Nuoro di Marco Raduano, boss della mala viestana oggi collaboratore di giustizia, avvenuta il 24 febbraio 2023. . . . Il comandante dell'epoca era stato già sospeso e condannato a una pena pecuniaria. (Foggiatoday.it)