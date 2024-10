A Palermo, scuola evacuata a causa di rifiuti bruciati nelle vicinanze. Coinvolte le autorità (Di lunedì 14 ottobre 2024) A Palermo, l'Istituto comprensivo Giuliana Saladino ha dovuto essere evacuato a causa di rifiuti bruciati nelle vicinanze. Il preside, Giusto Catania, ha disposto l'evacuazione dell'edificio scolastico situato in via Barisano da Trani, segnalando la presenza di fumi potenzialmente tossici. La decisione è stata comunicata dallo stesso dirigente scolastico. L'articolo A Palermo, scuola evacuata a causa di rifiuti bruciati nelle vicinanze. Coinvolte le autorità . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) A, l'Istituto comprensivo Giuliana Saladino ha dovuto essere evacuato adi. Il preside, Giusto Catania, ha disposto l'evacuazione dell'edificio scolastico situato in via Barisano da Trani, segnalando la presenza di fumi potenzialmente tossici. La decisione è stata comunicata dallo stesso dirigente scolastico. L'articolo Adile

Palermo - Faraone in accappatoio protesta per la crisi idrica : "Causata anche da chi governa Sicilia" Il deputato alla Camera di Italia Viva, Davide Faraone ha organizzato un sit-in davanti Palazzo d'Orleans a Palermo, per esprimere la sua preoccupazione per la crisi idrica nell'Isola. "Fra qualche giorno – prosegue – saremo costretti a pagare le autobotti per poter dare l'acqua a cinque comuni che si riforniscono solo dal lago di Ancipa".

Ultim'ora - salta Napoli-Palermo a causa dell'influenza : brutta notizia per Conte Dopo la vittoria ai calci di rigore contro il Modena, all'esordio ufficiale di Conte sulla panchina partenopea, gli azzurri ospitano la squadra siciliana in un match valevole per i sedicesimi di finale della competizione. Tempo di Coppa Italia, tempo di Napoli-Palermo: arriva l'annuncio a sorpresa da parte della società partenopea.

**Naufragio Palermo : Procuratore - 'sarebbe più doloroso se tragedia causata da comportamenti'** Lo ha detto il Procuratore capo di Termi Imerese (Palermo) Ambrogio Cartosio durante la conferenza stampa per il naufragio del Bayesian. "Ci sentiamo vicini alle famiglie delle vittime e ancora più doloroso sarebbe se questo lutto terribile è stata causato da comportamenti non perfettamente in ordine con responsabilità che ciascuno deve avere nella gestione della navigazione".