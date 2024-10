Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2024 ore 16:30 (Di domenica 13 ottobre 2024) Viabilità DEL 13 OTTOBRE 2024 ORE 16.20 UN SALUTO E BUONA DOMNICA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA CASSIA DOVE È RIMOSSO IL SINISTRO ALL’ALTEZZA DI CAMPAGNANO, PERMANE INVECE QUELLO ALL’ALTEZZA DI FORMELLO IN DIREZIONE DI SETTEVENE SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA LE USCITE DI TUSCOLANA E DI ARDEATINA CODE PER TRAFFICO ANCHE SULLA STATALE APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA ANCORA CODEE PER TRAFFICO SULLA PONTINA, TRA SPINACETO E CASTEL RomaNO VERSO POMEZIA ENNESIME CODE SULLA VIA DELLA SCAFA TRA VIA OSTIENSE E VIA PORTUENSE NELLE DUE DIREZIONI INFINE, CONTINUA FINO ALLE 20:59 DELLA GIORNATA DI OGGI LO SCIOPERO NAZIONALE DELLE FERROVIE. I TRENI SUBIRANNO POSSIBILI MDIFICHE AL SERVIZIO, VARIAZIONI DI ORARIO O CANCELLazioNI. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2024 ore 16:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 13 ottobre 2024)DEL 13 OTTOBREORE 16.20 UN SALUTO E BUONA DOMNICA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA CASSIA DOVE È RIMOSSO IL SINISTRO ALL’ALTEZZA DI CAMPAGNANO, PERMANE INVECE QUELLO ALL’ALTEZZA DI FORMELLO IN DIREZIONE DI SETTEVENE SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA LE USCITE DI TUSCOLANA E DI ARDEATINA CODE PER TRAFFICO ANCHE SULLA STATALE APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA ANCORA CODEE PER TRAFFICO SULLA PONTINA, TRA SPINACETO E CASTELNO VERSO POMEZIA ENNESIME CODE SULLA VIA DELLA SCAFA TRA VIA OSTIENSE E VIA PORTUENSE NELLE DUE DIREZIONI INFINE, CONTINUA FINO ALLE 20:59 DELLA GIORNATA DI OGGI LO SCIOPERO NAZIONALE DELLE FERROVIE. I TRENI SUBIRANNO POSSIBILI MDIFICHE AL SERVIZIO, VARIAZIONI DI ORARIO O CANCELNI.

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2024 ore 15 : 30 - VIABILITÀ DEL 13 OTTOBRE 2024 ORE 15. 20 UN SALUTO E BUONA DOMNICA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA CASSIA DOVE DUE INCIDENI SONO LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI FORMELLO VERSO SETTEVENE E ALL’ALTEZZA DI CAMPAGNANO NELLA STESSA DIREZIONE SUL RACCORDO ANULARE INVECE IL TRAFFICO È REGOLARE IN ENTRAMBI I SENBSI DI MARCIA TRAFFICO REGOLARE ANCHE SULLE ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2024 ore 13 : 30 - VIABILITÀ DEL 13 OTTOBRE 2024 ORE 13. 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE CI SPOSTIAMO SU VIA PONTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO DOVUTE ANCHE AD UN INCIDENTE TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE POMEZIA MENTRE NELLA DIREZIONE ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2024 ore 12 : 30 - 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA RISOLTO L’INCIDENTE SULLA A1 ROMA NAPOLI ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE AL MOMENTO CI SONO CODE IN SMALTIMENTO TRA SAN CESAREO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI RISOLTO ANCHE L’INCIDENTE SU VIA PONTINA ORA SI PROCEDE A RILENTO PER TRAFFICO INTENSO TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE ... (Romadailynews.it)