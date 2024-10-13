Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2024 ore 16:30
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2024 ore 15 : 30 - VIABILITÀ DEL 13 OTTOBRE 2024 ORE 15. 20 UN SALUTO E BUONA DOMNICA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA CASSIA DOVE DUE INCIDENI SONO LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI FORMELLO VERSO SETTEVENE E ALL’ALTEZZA DI CAMPAGNANO NELLA STESSA DIREZIONE SUL RACCORDO ANULARE INVECE IL TRAFFICO È REGOLARE IN ENTRAMBI I SENBSI DI MARCIA TRAFFICO REGOLARE ANCHE SULLE ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2024 ore 13 : 30 - VIABILITÀ DEL 13 OTTOBRE 2024 ORE 13. 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE CI SPOSTIAMO SU VIA PONTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO DOVUTE ANCHE AD UN INCIDENTE TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE POMEZIA MENTRE NELLA DIREZIONE ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2024 ore 12 : 30 - 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA RISOLTO L’INCIDENTE SULLA A1 ROMA NAPOLI ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE AL MOMENTO CI SONO CODE IN SMALTIMENTO TRA SAN CESAREO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI RISOLTO ANCHE L’INCIDENTE SU VIA PONTINA ORA SI PROCEDE A RILENTO PER TRAFFICO INTENSO TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE ... (Romadailynews.it)
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