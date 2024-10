Ucciso 104 anni fa perché lottava per i diritti dei lavoratori, iniziative in memoria di Giovanni Orcel (Di domenica 13 ottobre 2024) Domani (lunedì 14 ottobre) ricorre il 104° anniversario dell'assassinio mafioso di Giovanni Orcel, segretario generale della Fiom Palermo e la figura, capace di costruire un'unità tra il mondo contadino e quello operaio, sarà ricordata con due inziative.Alle 9 in corso Vittorio Emanuele Palermotoday.it - Ucciso 104 anni fa perché lottava per i diritti dei lavoratori, iniziative in memoria di Giovanni Orcel Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Domani (lunedì 14 ottobre) ricorre il 104°versario dell'assassinio mafioso di Giov, segretario generale della Fiom Palermo e la figura, capace di costruire un'unità tra il mondo contadino e quello operaio, sarà ricordata con due inziative.Alle 9 in corso Vittorio Emanuele

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In ricordo di Giovanni Orcel - una giornata di commemorazioni per il sindacalista ucciso dalla mafia - La figura del segretario dei metallurgici, costruttore di unità tra il mondo contadino e operaio, sarà ricordata lunedì nel corso di due momenti. Alle ore 9 in corso Vittorio. . Lunedì ricorre il 104esimo anniversario dell’assassinio mafioso di Giovanni Orcel, segretario generale della Fiom Palermo. (Palermotoday.it)