Tumori | medicina omeopatica a supporto di terapie oncologiche convenzionali

(Adnkronos) – L'omeopatia non cura il cancro, ma può essere utile, insieme ad altri trattamenti, nella riduzione di una serie di disturbi dovuti al trattamento oncologico e favorire così l'efficacia delle cure convenzionali. Lo sostengono gli esperti riuniti oggi a Milano all'evento 'Oncologia integrativa: il ruolo dell'omeopatia'. Riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) come sistema

