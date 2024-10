Ilnapolista.it - Tra Bielsa e l’Uruguay è finita la luna di miele? «La mia autorità è stata messa in discussione» (L’Equipe)

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di domenica 13 ottobre 2024)naviga in acque agitate. Le recenti dichiarazioni di Luis Suarez sul ct delhanno scosso l’ambiente e la sconfitta contro il Perù non ha aiutato. Ne scrive: “La storia d’amore tra Marceloe gli uruguaiani sta per finire? Venerdì sera, dopo la sconfitta per 1-0 delcontro il Perù, che era stato il fanalino di coda delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali, “El Loco” argentino si è lasciato sfuggire una frase che lasciava intendere che i campanelli d’allarme stavano effettivamente suonando. «La miaintaccata», ha dichiarato l’allenatore nella conferenza stampa post-partita. «Sono io che sono stato messo in», ha aggiunto”. L’intervista di Suarez ha scosso l’ambiente. “Lo sfogo di Luis Suarez ha colto di sorpresa molti osservatori e sembra aver colto di sorpresa anche i suoi ex compagni di squadra.