Zonawrestling.net - The Undertaker: “Un match con Brock Lesnar potrebbe portare Gunther a un livello superiore”

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di domenica 13 ottobre 2024) Theè stato un personaggio di spicco nel panorama televisivo della WWE per oltre trent’anni, contribuendo a renderlo tale fin dall’inizio degli anni ’90. Si è infine ritirato alle Survivor Series 2020 e due anni fa è stato inserito nella Hall Of Fame. Nell’ultimo episodio del Six Feet Under podcast, il Phenom ha parlato del WWE World Heavyweight Champion. Le sue parole “raggiungerebbe un altrose potesse lottare con. Il picco a cuiportarlo lo renderebbe inviolabile. Ha già il suo stile, il suo ritmo e tutto il resto. Lavorare con una bestia comelo spingerebbe a limiti che non sono sicuro ci siano nel roster in questo momento”.