Terracina / Deve scontare la pena agli arresti domiciliari, 55enne rintracciata e arrestata (Di domenica 13 ottobre 2024) Terracina – In ottemperanza all'ordinanza per l'esecuzione della pena in regime di detenzione domiciliare emessa dalla Corte d'appello di Roma, i Carabinieri della Stazione di Terracina (LT), hanno rintracciato e arrestato una donna di 55 anni del posto, dovendo scontare la pena residua di anni 1, mesi 2 e giorni 23. L'arrestata, espletate le formalità

