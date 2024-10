Thesocialpost.it - Tamponamento mortale in Emilia Romagna, Marco perde la vita a 41 anni

(Di domenica 13 ottobre 2024)Capozzi, un uomo di 41originario di Galatone ma residente da tempo a Sant’Alberto, una frazione di Ravenna, è tragicamente morto in un incidente stradale avvenuto ieri. Mentre stava rientrando a casa con la sua Ford, ha tamponato un carro attrezzi per causa ancora da chiarire. Poco dopo, un furgoncino è sopraggiunto e ha colpito la sua auto che è finita fuori strada. Leggi anche: Schianto contro il pilone: macchina distrutta. È tragedia I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per liberare Capozzi dalle lamiere dell’auto. Nonostante i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118,Capozzi è deceduto durante il trasporto in elicottero verso l’ospedale Bufalini di Cesena. Le autorità stanno indagando per accertare le dinamiche esatte dell’incidente.