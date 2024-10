Stefano Messina, comandante del contingente italiano Unifil in Libano: «Se rischiamo l?incolumità risponderemo per difenderci» (Di domenica 13 ottobre 2024) All?inizio della conversazione la premessa è obbligatoria e anche un po? ironica. Forse scaramantica. «Mi scusi in anticipo - dice il generale Stefano Messina - se si Ilmessaggero.it - Stefano Messina, comandante del contingente italiano Unifil in Libano: «Se rischiamo l?incolumità risponderemo per difenderci» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di domenica 13 ottobre 2024) All?inizio della conversazione la premessa è obbligatoria e anche un po? ironica. Forse scaramantica. «Mi scusi in anticipo - dice il generale- se si

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Libano, le forze Onu sotto il fuoco incrociato. Il generale Messina: «Noi Sassarini stiamo bene» - Restano sotto il fuoco incrociato tra Israele e Hezbollah le forze di interposizione dell'Onu nel sud del Libano. L'Unifil ha fatto sapere che un altro casco blu, cittadino indonesiano - il quinto in ... (unionesarda.it)

Stefano Messina, comandante del contingente italiano Unifil in Libano: «Se rischiamo l’incolumità risponderemo per difenderci» - All’inizio della conversazione la premessa è obbligatoria e anche un po’ ironica. Forse scaramantica. «Mi scusi in anticipo - dice il generale Stefano Messina - se ... (ilmessaggero.it)

Unifil, il comandante del contingente italiano in Libano: «Se rischiamo l’incolumità risponderemo per difenderci» - All’inizio della conversazione la premessa è obbligatoria e anche un po’ ironica. Forse scaramantica. «Mi scusi in anticipo - dice il generale Stefano Messina - se ... (ilmessaggero.it)