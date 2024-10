Agi.it - Sinner re di Shanghai, batte Djokovic e vince il settimo titolo della stagione

(Di domenica 13 ottobre 2024) AGI -trionfo stagionale e 17mo in carriera per Jannik: l'azzurro numero uno del mondo ha superato Novakin due set, 7-6, 6-3, in un'ora e 35 minuti, e si è aggiudicato il Masters 1000 di. Una prova di forza davanti a Roger Federer, in tribuna assieme a Carlos Alcaraz, che non ha dato scampo a Nole: il serbo fallisce così l'obiettivo del 100moin carriera e non aggancia il record di partite da tornei 1000 vinte di Nadal (409).è diventato il primo giocatore a non concedere neppure una palla break ain due sfide consecutive (a gennaio c'era stata la semifinale degli Australian Open).   Per l'azzurro di Sesto Pusteria è la 65esima vittoria in, a fronte di sole 6 sconfitte, uno strapotere che gli ha già assicurato di restare in vetta al ranking fino al nuovo anno: ora ha quasi 5.000 punti di vantaggio su Alcaraz.