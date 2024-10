Sinner, Nick Kyrgios torna all’attacco! Quella parola al veleno… (Di domenica 13 ottobre 2024) A poche ore dalla vittoria di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai, l’ennesimo successo del tennista italiano è stato seguito da una nuova polemica sollevata da Nick Kyrgios. L’australiano ha sfruttato ancora una volta i social per lanciare frecciate contro l’attuale numero 1 del mondo, in un confronto che sembra ormai lontano dai campi da tennis e sempre più legato a commenti velenosi online. Il nuovo attacco social di Kyrgios Kyrgios ha risposto a un post su X che commentava in modo critico la presenza di Sinner in campo, facendo riferimento a questioni legate al caso doping. Un utente aveva scritto: “Ogni giocatore battuto da Sinner sta pensando la stessa cosa, ‘Questo s*o non dovrebbe essere nemmeno in campo in questo momento'”. La risposta di Kyrgios non si è fatta attendere: “Sì, ridicolo”. Thesocialpost.it - Sinner, Nick Kyrgios torna all’attacco! Quella parola al veleno… Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 13 ottobre 2024) A poche ore dalla vittoria di Jannikal Masters 1000 di Shanghai, l’ennesimo successo del tennista italiano è stato seguito da una nuova polemica sollevata da. L’australiano ha sfruttato ancora una volta i social per lanciare frecciate contro l’attuale numero 1 del mondo, in un confronto che sembra ormai lontano dai campi da tennis e sempre più legato a commenti velenosi online. Il nuovo attacco social diha risposto a un post su X che commentava in modo critico la presenza diin campo, facendo riferimento a questioni legate al caso doping. Un utente aveva scritto: “Ogni giocatore battuto dasta pensando la stessa cosa, ‘Questo s*o non dovrebbe essere nemmeno in campo in questo momento'”. La risposta dinon si è fatta attendere: “Sì, ridicolo”.

