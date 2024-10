Sport.quotidiano.net - Sinner è il numero uno dell’anno. "Era il mio sogno sin da bambino». Con Nole altra sfida tra generazioni

(Di domenica 13 ottobre 2024) Nel destino di un1 c’è il paragone inevitabile con la leggenda. Quella dei ’grandi tre’ con Djokovic a reggere il testimone dell’ultimo della specie. Ecco perché confronto fra Jannik ein finale a Shanghai è molto più di un match che sa di passaggio di consegne. Ottava volta all’ultimo atto di un torneo, terza in un Master mille, con le vittorie stagionali che volano all’astronomico64. Ma sopratutto, il successo su Machac di ieri (6-3, 7-5) è una prova di forza che permetterà a Jannik di chiudere l’anno da primo in vetta al ranking. Inutile dire che prima d’ora nessun italiano ci era mai riuscito. "Era ildi quando ero– conferma il campione altoatesino –, poi un obiettivo, perché arrivare1 è una cosa, chiudere l’anno in testa un’".