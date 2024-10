Game-experience.it - Resident Evil 9, Metacritic apre la pagina del gioco, è in arrivo l’annuncio da parte di Capcom?

(Di domenica 13 ottobre 2024) Proprio in queste ore è stata aperta ladi9, alimentando ulteriormente le indiscrezioni che voglionoessere ormai pronta ad annunciare ufficialmente il nuovo capitolo della serie horror. Come segnalato prontamente da una nutrita fetta di fan, nel corso di questa domenica del 13 ottobre è stata aperta laufficiale del nonodisu, suggerendo di conseguenza che ilsia ormai prossimo alufficiale. E questa è una notizia che potrebbe effettivamente anticipare l’di importanti novità legate a9, visto che tendenzialmente il celebre aggregatore di voti della stampa specializzatale pagine dei giochi soltanto in prossimità delufficiale oppure poco dopo, senza anticipare di conseguenza troppo i tempi rispetto alla comunicazione ufficiale del publisher di turno.