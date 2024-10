Re Carlo, il fratello Andrea paga un prezzo troppo alto: “Deluso” (Di domenica 13 ottobre 2024) Re Carlo sta attraversando un periodo alquanto complesso: come la Principessa del Galles, anche lui ha condiviso la sua diagnosi di cancro. Rispetto a Kate Middleton, che ha finito la chemioterapia preventiva, Carlo si sta ancora sottoponendo ai trattamenti. Insieme alla Regina Camilla, ospiterà la sua seconda visita di Stato, accogliendo l’emiro del Qatar e la sua prima moglie il 3 e 4 dicembre. Eppure, i nodi da sciogliere sono ancora tanti: Carlo è preoccupato per la reputazione del fratello Andrea (che si è detto Deluso dal Palazzo) e da Harry, “pericolosamente distante” da Meghan Markle. Re Carlo, il fratello Andrea è Deluso da lui Il 2024 è stato tra gli anni più difficili di Re Carlo e della Regina Camilla. Dilei.it - Re Carlo, il fratello Andrea paga un prezzo troppo alto: “Deluso” Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Resta attraversando un periodo alquanto complesso: come la Principessa del Galles, anche lui ha condiviso la sua diagnosi di cancro. Rispetto a Kate Middleton, che ha finito la chemioterapia preventiva,si sta ancora sottoponendo ai trattamenti. Insieme alla Regina Camilla, ospiterà la sua seconda visita di Stato, accogliendo l’emiro del Qatar e la sua prima moglie il 3 e 4 dicembre. Eppure, i nodi da sciogliere sono ancora tanti:è preoccupato per la reputazione del(che si è dettodal Palazzo) e da Harry, “pericolosamente distante” da Meghan Markle. Re, ilda lui Il 2024 è stato tra gli anni più difficili di Ree della Regina Camilla.

