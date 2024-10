Game-experience.it - PS5, il 2024 è stato un grande anno per la console Sony, secondo Push Square

(Di domenica 13 ottobre 2024)ha affermato in un nuovo articolo di approfondimento dedicato aldi PS5 che questo èunper la, nonostante la mancanza di grandi esclusive pubblicate dai PlayStation Studios. Come leggiamo su IGN USA,Sammy Barker dil’in corso ed ormai sul viale del tramonto non èaffatto negativo per lanonostante la presenza di poche esclusive sviluppate direttamente dai team interni di. Il redattore ha infatti ricordato come gli utenti si aspettassero undecisamente negativo per PS5 quando il colosso giapponese ha affermato a Febbraio scorso che quest’sarebbesprovvisto di grandi first-party fino ad Aprile 2025, ma in realtà la situazione è stata decisamente meno negativa del previsto.