Pochettino lancia l'allarme, ma il Milan è Pulisic dipendente: la gestione di Fonseca diventa fondamentale (Di domenica 13 ottobre 2024) La verità è che c`è ben poco da fare: il Milan è Pulisic dipendente. Che fosse un giocatore diverso, speciale, lo si era capito già dal Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 13 ottobre 2024) La verità è che c`è ben poco da fare: il. Che fosse un giocatore diverso, speciale, lo si era capito già dal

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pochettino lancia l’allarme - ma il Milan è Pulisic dipendente : la gestione di Fonseca diventa fondamentalePochettino lancia l’allarme - ma il Milan è Pulisic dipendente : la gestione di Fonseca diventa fondamentale|Primapagina - Tante, troppe (una ogni 3 giorni di media) per pensare che il numero 11 disputi ogni singolo minuto. Dobbiamo essere responsabili con tutti i club e rimandare indietro i giocatori nello stesse condizioni e non in peggio“. A volte dobbiamo proteggerlo, infatti è arrivato un po’ stanco. Dobbiamo costruire un ottimo rapporto con il club, e cercare di aiutare Christian quando abbiamo davvero bisogno ... (Justcalcio.com)

Milan - Christian Pulisic non si ferma più : assist anche con gli Stati Uniti! - Il numero 11 del Milan ha realizzato l’assist per il goal che ha sbloccato la partita nell’amichevole contro Panama. Milan: continua lo straordinario momento di forma di Christian Pulisic, il giocatore ha realizzato un assist anche con gli Stati Uniti Christian Pulisic è inarrestabile. Non è bastata la sosta per le nazionali a fermare lo stato di grazia dell’esterno rossonero che ha dato ... (Dailymilan.it)

Milan - Pulisic non smette di incidere : show con gli Stati Unti - Musah trascina Pochettino alla prima vittoria - Gli Stati Uniti hanno vinto contro Panama nell`amichevole che si è giocata ad Austin, Texas alle ore 4 nostrane: 2-0 il risultato finale con... (Calciomercato.com)