Liberoquotidiano.it - Pedopornografia, tre arresti: ci sono un prete e un membro delle forze dell'ordine

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Trenell'ambito di un'operazione di contrasto allain cuistate arrestate 3 persone tra cui une un appartenente alle. In queste ore la Polizia è impegnata in tutta Italia nell'esecuzione di 33 decreti di perquisizione delegati dalla Procuraa Repubblica di Torino dopo oltre 6 mesi di indagini svolte anche in modalità sotto copertura.29 le persone denunciate a piede libero per divulgazione e pubblicizzazione di materiale realizzato mediante sfruttamento di minori online. Persone che hanno diversa età , condizione lavorativa, ubicazione geografica: professionisti, operai, studenti.