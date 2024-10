Novara: “Siamo il risultato dell’educazione che riceviamo”. E poi aggiunge: “Litigare bene è importantissimo, perché è il vero antidoto alla violenza” (Di domenica 13 ottobre 2024) "Siamo il risultato dell'educazione che riceviamo", afferma Daniele Novara, pedagogista, docente dell'Università Cattolica di Milano e direttore del Centro Psicopedagogico (CPP) di Piacenza, durante un intervento a Osimo. L'articolo Novara: “Siamo il risultato dell’educazione che riceviamo”. E poi aggiunge: “Litigare bene è importantissimo, perché è il vero antidoto alla violenza” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 13 ottobre 2024) "ildell'educazione che", afferma Daniele, pedagogista, docente dell'Università Cattolica di Milano e direttore del Centro Psicopedagogico (CPP) di Piacenza, durante un intervento a Osimo. L'articolo: “ilche”. E poi: “è il” .

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

ASL Novara e VCO: confermata la tesoreria a Banco BPM - Banco BPM si aggiudica nuovamente il servizio di tesoreria delle ASL di Novara e del VCO. Il rinnovo, valido a partire dal 1° gennaio 2025 e della durata di cinque anni, coinvolgerà le ASL di Novara e ... (verbanianotizie.it)

Pallavolo A1/F, Cuneo pronta al debutto casalingo - Alle ore 17 le Gatte scendono in campo contro Chieri. C’è da riscattare il 3-0 di Scandicci, davanti una formazione ostica reduce dalla vittoria con Novara ... (cuneodice.it)

Volley A1/F: Cuneo, è debutto casalingo nell’atteso derby con Chieri - La Honda Olivero Cuneo è pronta per scendere in campo per la prima volta in stagione davanti ai propri tifosi: al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta arriva la Reale Mutua Fenera Chieri ... (ideawebtv.it)