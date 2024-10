Navalny sapeva che sarebbe morto in carcere, esce libro di memorie ‘Patriot’ (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Alexei Navalny sapeva che sarebbe morto in carcere. Non si è mai illuso di un veloce crollo del L'articolo Navalny sapeva che sarebbe morto in carcere, esce libro di memorie ‘Patriot’ proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Navalny sapeva che sarebbe morto in carcere, esce libro di memorie ‘Patriot’ Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Alexeichein. Non si è mai illuso di un veloce crollo del L'articolocheindiproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

