Navalny sapeva che sarebbe morto in carcere esce libro di memorie ‘Patriot’

(Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Alexeichein. Non si è mai illuso di un veloce crollo del regime di Vladimir Putin o di un atto di clemenza nei suoi confronti. La sua scelta di tornare in Russia all’inizio del 2021 è stata lucida.“fin dall’inizio” chestato detenuto “per il resto della mia vita o fino alla fine della vita di questo regime”. E che il suo “era solo un lavoro che andava fatto”. Il New Yorker ha pubblicato alcuni estratti della raccolta delle pagine di diario, dai giorni successivi all’avvelenamento con il novichok nel 2020 – durante la sua convalnza nella campagna tedesca dopo essere uscito dal coma il 7 settembre di quell’anno – fino a poco prima della morte il 16 febbraio scorso. La raccolta sarà pubblicata il 22 di questo mese (in Italia da Mondadori) con il titolo. E’ prevista anche un’edizione in russo.