Mattarella: "La sicurezza sul lavoro è una questione di dignità umana" (Di domenica 13 ottobre 2024) AGI - "Nella giornata odierna l'Italia rivolge il pensiero alle persone che hanno perso la vita o subito infortuni e malattie a causa del proprio lavoro. Oggi è un giorno di riflessione, ricordo e di rinnovato impegno. La sicurezza sul lavoro è una priorità permanente per la Repubblica. Ogni vita persa, ogni vita compromessa chiama un impegno corale per prevenire ulteriori perdite della salute e della dignità di chi lavora". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato all'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro in occasione della 74esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. "La sicurezza sul lavoro, oltre che una prescrizione costituzionale, è anzitutto una questione di dignità umana" sottolinea Mattarella. Agi.it - Mattarella: "La sicurezza sul lavoro è una questione di dignità umana" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di domenica 13 ottobre 2024) AGI - "Nella giornata odierna l'Italia rivolge il pensiero alle persone che hanno perso la vita o subito infortuni e malattie a causa del proprio. Oggi è un giorno di riflessione, ricordo e di rinnovato impegno. Lasulè una priorità permanente per la Repubblica. Ogni vita persa, ogni vita compromessa chiama un impegno corale per prevenire ulteriori perdite della salute e delladi chi lavora". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio inviato all'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi delin occasione della 74esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul. "Lasul, oltre che una prescrizione costituzionale, è anzitutto unadi" sottolinea

