Mattarella: "La sicurezza sul lavoro è una priorità permanente" (Di domenica 13 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica in occasione della 74esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro: "Tutelare la dignità umana" "La sicurezza sul lavoro è una priorità permanente per la Repubblica". Così il capo dello Stato Sergio Mattarella, nel messaggio inviato all'Anmil in occasione della 74esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul

